  • Haberler
  • Yaşam
  • Doğum gününde ölen milletvekili aday adayı toprağa verildi

Doğum gününde ölen milletvekili aday adayı toprağa verildi

Şanlıurfa'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve doğum gününde hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz (45), son yolculuğuna uğurlandı

15 Mayıs 2018, Salı 15:29
A A

AK Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobil, geçen 7 Mayıs günü Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde Beşir Yıldızlı yönetimindeki 34 AN 2237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hülya Kaymaz, dün, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

45'inci yaşına girdiği gün hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hülya Kaymaz'ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER