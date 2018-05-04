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Doğum yapamayan kediye sezaryen

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yaparken, yavrulardan birinin rahim kanalına sıkıştığı kediye, zorunlu olarak sezaryen yaptı

Doğum yapamayan kediye sezaryen
Batman'da, kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yapan kedinin yavrularından birinin, rahim kanalında sıkışması nedeniyle doğumun yarıda kaldığını belirledi.

ANNE VE YAVRULARININ SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Doğumu yapamayan kediyi Belediye Hayvan Bakım Evi'ne getiren ekipler, yapılan kontrolde yavru kedinin rahim kanalında sıkışıp, nefessiz kalması sonucu öldüğünü ve rahimde doğmayı bekleyen başka yavrunun olduğunu gördü.

Bunun üzerine veterinerler tarafından anne kediye zorunlu olarak sezaryen yapıldı. Kedinin rahmindeki canlı yavruyu kurtaran veterinerler, rahimde sıkışan ölü yavruyu ise operasyonla aldı. Yapılan bakım ve tedavilerinin ardından anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA


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