Doğuş Holding'in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya'daki Antalya 2000 Plaza'nın satışını gerçekleştirdi. Satış 10,6 milyon TL'ye peşin ödemeyle yapıldı.

PLAZANIN DIŞINDA AVM ALANI DA MEVCUT

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Recep Peker Caddesi'nde bulunan Plaza, 2 bodrum, Zemin ve 10 katlı, 92 adet bağımsız bölümden oluşuyor. Plazanın ofis bölümü dışında, market ve sinemanın da bulunduğu alışveriş merkezi alanı da mevcut.

ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak;

1) Şirketimiz portföyünde yer alan; tapunun Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Haşimişcan Mahallesi, Ada N 10479, Parsel N1'de tapuya kayıtlı 2 bodrum, Zemin ve 10 katlı, 92 adet bağımsız bölümden oluşan Antalya 2000 Plaza'nın, Kar Otomotiv ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi'ne KDV hariç 10.600.000-TL peşin bedelle satılmasına ve satıma ilişkin tapu devir işlemlerinin başlatılmasına,

2) Söz konusu satış bedelinin tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek satış ve mülkiyet devir işlemi ile eş zamanlı ve peşin olarak tahsil edilmesi hususunda şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın yetkilendirilmesine, satış işlemlerini gerçekleştirmek üzere Av. Özgür Çınar'ın vekil tayin edilmesine,

3) EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 15.05.2018 tarih ve 2018-00001 sayılı ekspertiz raporunda söz konusu bağımsız bölümlerin bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen Kdv hariç 13.800.000TL tutarındaki ekspertiz değerinin zarureten altında gerçekleşmesinin sebepleri olarak;

a. Satışın peşin ödeme şartıyla yapılacak olması,

b. 13.05.2015 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamızdan bugüne kadar geçen süre içinde herhangi bir ciddi alıcı adayının çıkmaması,

c. Günümüz ekonomik koşullarının

Yönetimimizce dikkate alınmak mecburiyetinde kalındığının satış işlemine konu KAP açıklamamızda ve bilhare yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.