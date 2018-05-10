Doğuş’un Maslak’taki arazisini Güriş aldı

Can Hakman

'na aitüzerindeki 2,500 metrekarelik araziyisatın aldı.Enerji, inşaat, endüstri, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren'den yapılan açıklamada satın alma bedeli ve başka detay yer almadı.Nisan ayı başında'ta'nun kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başladığı haberi yer alırken; kaynaklar, borçlardan dolayı aralarında grubun gayrimenkul ve otellerin de yer aldığı birçok varlık satışını değerlendirdiğini belirtmişti.