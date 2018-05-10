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Doğuş’un Maslak’taki arazisini Güriş aldı

Doğuş Grubu’na ait satışa çıkartılan Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki arazisinin kimin alacağı son dönemde oldukça merak uyandırmıştı. Güriş Holding, Doğuş Grubu'nun Maslak'taki 2500 metrekare arazisini satın aldı.

10 Mayıs 2018, Perşembe 18:05
Doğuş’un Maslak’taki arazisini Güriş aldı
Doğuş Grubu'na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2,500 metrekarelik araziyi Güriş Holding satın aldı.

Enerji, inşaat, endüstri, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Güriş Holding'den yapılan açıklamada satın alma bedeli ve başka detay yer almadı.



Nisan ayı başında Reuters'ta Doğuş Grubu'nun kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başladığı haberi yer alırken; kaynaklar, borçlardan dolayı aralarında grubun gayrimenkul ve otellerin de yer aldığı birçok varlık satışını değerlendirdiğini belirtmişti.


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