Doğuştan 7 santimetre kısa olan bacağı milim milim uzatıldı

TEDAVİ 3 AY SÜRDÜ

'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'

Senim Tanay

'de yaşayan ve doğuştan sol bacağı diğerine göre 7 santimetre kısa olan, 3 ay önce tedavi için özel bir hastaneye başvurdu.Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Günhan Dilber tarafından muayene edilen Gülben Coşkun’un sol bacağında gelişme bozukluğuna bağlı 7 santimetre kısalık ve topallama tespit edildi. Ardından gerekli tetkikler yapılarak tedavi sürecine başlandı.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Günhan Dilber tedavi kapsamında Günhan Coşkun’un sol bacak kemiği ortadan kesip 3 ay boyunca aparatlarla milim milim ekleme yaptıkları söyledi. 3 ay sonunda sol bacağı 7 santim uzattıklarını belirten Dr. Günhan Dilber, "Kısalık, topallama bu şekilde giderilerek hastamız sağlığına kavuşturuldu" dedi.Sol bacağı uzatılan Günhan Coşkun ise "Hayallerim gerçek oldu ve sol bacağım diğer bacağımla eşitlendi. Artık ben de yaşıtlarım gibi topallamadan rahatça gezip koşabileceğim" dedi.