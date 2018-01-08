Doğuştan 7 santimetre kısa olan bacağı uzatıldı

7 SANTİMETRELİK KISALIK VARDI

'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'

Mine Bozkurt

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol bacağı diğerine göre 7 santimetre kısa olan Gülben Coşkun, 3 öy önce tedavisi için Salihli’deki özel bir hastaneye başvurdu.Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktortarafından muayene edilen Coşkun’un sol bacağında gelişme bozukluğuna bağlı 7 santimetre kısalık ve topallama tespit edildi. Ardından gerekli tetkikler yapılarak tedavi sürecine başlandı.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanıtedavi kapsamında Coşkun’un sol bacak kemiği ortadan kesip, 3 ay boyunca aparatlarla milim milim ekleme yaptıkları söyledi. 3 ay sonunda sol bacağı 7 santim uzattıklarını belirten Dr. Dilber, "Kısalık, topallama bu şekilde giderilerek hastamız sağlığına kavuşturuldu" dedi.Sol bacağı uzatılan Coşkun ise "Hayallerim gerçek oldu ve sol bacağım diğer bacağımla eşitlendi. Artık ben de yaşıtlarım gibi topallamadan rahatça gezip, koşabileceğim" dedi.