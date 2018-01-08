Doğuştan 7 santimetre kısa olan bacağı uzatıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol bacağı diğerine göre 7 santimetre kısa olan Gülben Coşkun, 3 öy önce tedavisi için Salihli’deki özel bir hastaneye başvurdu.
7 SANTİMETRELİK KISALIK VARDI
Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Günhan Dilber
tarafından muayene edilen Coşkun’un sol bacağında gelişme bozukluğuna bağlı 7 santimetre kısalık ve topallama tespit edildi. Ardından gerekli tetkikler yapılarak tedavi sürecine başlandı.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Günhan Dilber
tedavi kapsamında Coşkun’un sol bacak kemiği ortadan kesip, 3 ay boyunca aparatlarla milim milim ekleme yaptıkları söyledi. 3 ay sonunda sol bacağı 7 santim uzattıklarını belirten Dr. Dilber, "Kısalık, topallama bu şekilde giderilerek hastamız sağlığına kavuşturuldu" dedi.
'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'
Sol bacağı uzatılan Coşkun ise "Hayallerim gerçek oldu ve sol bacağım diğer bacağımla eşitlendi. Artık ben de yaşıtlarım gibi topallamadan rahatça gezip, koşabileceğim" dedi.
Mine Bozkurt