Döktaş'ın yüzde 93 hissesi Güriş Grubu tarafından satın alındı
Toplam kapasitesiyle, Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın 5. büyük döküm tesisi Döktaş'ın yüzde 93.57 hissesi; sanayi, enerji, turizm, madencilik ve inşaat alanlarında yatırımlara imza atan Güriş Grubu tarafından satın alındı. Güriş Holding dün de Doğuş Grubu'ndan Maslak'taki arazisini satın almıştı
Üretiminin yüzde 75’ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil çeşitli ülkelere ihraç eden Döktaş'ın müşterileri arasında Hidromek, Renault, Tofaş, Volvo, Scania, Daimler, Man, Iveco, Ford Otosan, Türk Traktör, Caterpiller gibi dünyanın önde gelen üreticileri bulunuyor.
AVRUPA'NIN 5. BÜYÜK DÖKÜM TESİSİ
Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makineleri, makine imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış olan Döktaş, yıllık 160 bin ton demir döküm, 14 bin 400 ton alüminyum döküm ve 1 milyon 440 bin adet alüminyum jant üretimi, yüksek teknoloji ve işleme kapasiteleri ile pik ve sfero döküm üretiminde Türkiyede 1. sırada yer alıyor. Toplam kapasite itibariyle de Türkiye'nin lideri, Avrupa'nın 5. büyük döküm tesisi konumunda.
2 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR
Döktaş'a ait, pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhangazi Tesislerinde yaklaşık bin 600 kişi, yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerinin yapıldığı Manisa'da bulunan iki tesiste ise yaklaşık 900 kişi olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.