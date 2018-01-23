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'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor

Üniversitelerde “Yardımcı Doçent” unvanını kaldırarak “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosuna dönüştüren yasa teklifinde sürpriz bir değişikliğe gidiliyor. Anketle belirlemesine karşın YÖK’ün de içine sinmediği belirtilen “Doktor Öğretim Görevlisi” unvanı için yeni isim aranıyor

23 Ocak 2018, Salı 13:23
'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor
YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, birkaç gün önce kahvaltıda bir araya geldiği komisyon üyelerine teklife ilişkin ayrıntılı sunum yaptı. Komisyon üyelerinin verdiği bilgiye göre Prof.Dr. Yekta Saraç, teklifin hazırlık sürecinde ilgili çok sayıda kurum nezdinde kapsamlı bir anket çalışması yapıldığını, “Doktor Öğretim Görevilisi” isminin de bu anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

'YENİ BİR İSİMLENDİRME OLABİLİR'

AK Partili bir komisyon üyesi ise, “YÖK Başkanımız bu ismin öylesine belirlenmediğini ve anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Ancak ifadelerinden anladığımız kendisinin de tam olarak içine sinmemiş. Bizim arkadaşlarımızın da, özellikle de akademisyen kökenlilerin de bu konuda bazı çekinceleri var. Sanıyorum komisyon sürecinde yeni bir isimlendirme olabilir” dedi.

MHP’den de itirazların geldiği teklifle ilgili akademisyen kökenli bazı AK Partililerin de çekincelerinin olduğu, isim değişikliği dışında rötuşlar da olabileceği belirtiliyor. (Hürriyet)


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