'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor

'YENİ BİR İSİMLENDİRME OLABİLİR'

Senim Tanay

, birkaç gün önce kahvaltıda bir araya geldiği komisyon üyelerine teklife ilişkin ayrıntılı sunum yaptı. Komisyon üyelerinin verdiği bilgiye göre Prof.Dr. Yekta Saraç, teklifin hazırlık sürecinde ilgili çok sayıda kurum nezdinde kapsamlı bir anket çalışması yapıldığını, “Doktor Öğretim Görevilisi” isminin de bu anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi.AK Partili bir komisyon üyesi ise, “YÖK Başkanımız bu ismin öylesine belirlenmediğini ve anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Ancak ifadelerinden anladığımız kendisinin de tam olarak içine sinmemiş. Bizim arkadaşlarımızın da, özellikle de akademisyen kökenlilerin de bu konuda bazı çekinceleri var. Sanıyorum komisyon sürecinde yeni bir isimlendirme olabilir” dedi.MHP’den de itirazların geldiği teklifle ilgili akademisyen kökenli bazı AK Partililerin de çekincelerinin olduğu, isim değişikliği dışında rötuşlar da olabileceği belirtiliyor. (Hürriyet)