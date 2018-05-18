Doktora ‘Benim paramla maaş alıyorsun’ dedi, cezayı yedi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde 2016 yılında meydana gelen olayda, Y.K., rahatsızlanan eşi C.K.’yı hastaneye getirdi. Bir süre sonra eşiyle ilgilenilmediğini düşünen Y.K. acil serviste görevli doktor Kaan Ataman ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K., iddiaya göre Ataman’a "Sen kimsin, seni çok pis yaparım. Benim paramla maaş alıyorsun" dedi. Tartışma sonrasında sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 'beyaz kod' uygulandı, ataman Y.K.’dan şikayetçi oldu. Y.K. hakkında ‘Hakaret ve basit tehdit’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.K., şikayetçi olan doktor Kaan Ataman ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen ve sadece serzenişte bulunduğunu öne süren Y.K., "Ben doktora hakaret etmedim, tehditte bulunmadım. Sadece bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorundasınız diye serzenişte bulundum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tehdit suçundan delil yetersizliğinden dolayı sanığın beraatine karar verirken, hararet etmesinden dolayı ise 304 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle, 304 gün hapis cezası 6 bin 80 lira adli para cezasına çevrildi.

Sanık Y.K. karara itiraz etti, ancak üst mahkeme itirazını reddetti.

"KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR"

Kaan Ataman’ın avukatı Gonca Karakaptan, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, "Daha önce da karışlaştığımız olaylarda ‘Benim vergimle maaş alıyorsun, senin maaşını ben ödüyorum’ şeklindeki söylemler Yargıtay’a göre hakaret sayılmıyordu. Bu tarz olaylarda beraat kararı veriliyordu. Ancak bizim davamızda çıkan karar emsal niteliğindedir. Artık kimse bu söylemlerde bulunup hakaret edemeyecek" dedi.



