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Doktora bıçaklı dayağa af yok! Cezaları belli oldu

Şanlıurfa’da Aile Hekimi Dr. Süleyman Tekeş’e görevi başında bıçak çekerek döven Yakup E. 4 yıl 2 ay, babası Osman E. ise 3 yıl, 4 ay, 18 gün hapis cezası aldı

29 Ocak 2018, Pazartesi 15:31
Doktora bıçaklı dayağa af yok! Cezaları belli oldu
Yaklaşık 1 yıl önce, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Süleyman Tekeş, görevi başındayken bıçak çekilmesi suretiyle şiddete maruz kaldı ve şiddet olayı ile ilgili dava açıldı.

Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği (ŞUAHED) avukatının takip ettiği “sağlıkta şiddet” davası yaklaşık 1 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme bu sefer “sağlıkta şiddet” olayında verilen cezayı ertelemedi, paraya çevirmedi ve Dr. Tekeş'i dövüp bıçaklamaya kalkışan Yakup E. 4 yıl 2 ay, babası Osman E. ise 3 yıl, 4 ay, 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'ETKİN BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI HEMEN ÇIKMALI'

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) adına açıklama yapan, Dernek Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Sağlıkta şiddet olaylarının cezasız kalması son zamanlarda bu tarz olayların artmasına neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu mahkeme kararının emsal teşkil edeceğini ve şiddeti önlemede etkili olacağını düşünüyoruz, ancak daha etkili olabilmesi için en kısa sürede etkin bir sağlıkta şiddet yasasının derhal hayata geçmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. Ertelenmiş, paraya çevrilmiş ya da açıklanması geriye bırakılmış hükümlerle, hukuk bu şiddetin önüne geçemeyecek, darp edilenin içine su serpemeyecektir. Geçmiş olsun ve kınama mesajlarının işe yaramadığının bilincindeyiz.”

'EN SON ŞİDDET OLAYINA PENDİK İLÇE BAŞKANIMIZ MARUZ KALDI'

Dr. Demir, Pendik Hatice Kuşçulu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. İsmail Burçin Yalçın’ın da 24 Ocak 2018’de yasal olmayan talebi yerine getirilmediği bahanesi ile hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.

'30 OCAK SALI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIZ'

Bu konuyla ilgili olarak da hukuki girişimlerde bulunacaklarını aktaran Dr. Kutbettin Demir, “30 Ocak Salı günü saat 15:00’de Pendik Hatice Kuşçulu ASM’de basın açıklaması için ilçe başkanlarımız ve tüm duyarlı meslektaşlarımız ile buluşacağız” diye konuştu.


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