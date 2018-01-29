Doktora bıçaklı dayağa af yok! Cezaları belli oldu

'ETKİN BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI HEMEN ÇIKMALI'

'EN SON ŞİDDET OLAYINA PENDİK İLÇE BAŞKANIMIZ MARUZ KALDI'

'30 OCAK SALI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIZ'

Senim Tanay

Yaklaşık 1 yıl önce, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi, görevi başındayken bıçak çekilmesi suretiyle şiddete maruz kaldı ve şiddet olayı ile ilgili dava açıldı.Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği (ŞUAHED) avukatının takip ettiği “sağlıkta şiddet” davası yaklaşık 1 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme bu sefer “sağlıkta şiddet” olayında verilen cezayı ertelemedi, paraya çevirmedi ve Dr. Tekeş'i dövüp bıçaklamaya kalkışan Yakup E. 4 yıl 2 ay, babası Osman E. ise 3 yıl, 4 ay, 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) adına açıklama yapan, Dernek Başkanı, Sağlıkta şiddet olaylarının cezasız kalması son zamanlarda bu tarz olayların artmasına neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:“Bu mahkeme kararının emsal teşkil edeceğini ve şiddeti önlemede etkili olacağını düşünüyoruz, ancak daha etkili olabilmesi için en kısa sürede etkin bir sağlıkta şiddet yasasının derhal hayata geçmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. Ertelenmiş, paraya çevrilmiş ya da açıklanması geriye bırakılmış hükümlerle, hukuk bu şiddetin önüne geçemeyecek, darp edilenin içine su serpemeyecektir. Geçmiş olsun ve kınama mesajlarının işe yaramadığının bilincindeyiz.”Dr. Demir, Pendik Hatice Kuşçulu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli’ın da 24 Ocak 2018’de yasal olmayan talebi yerine getirilmediği bahanesi ile hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.Bu konuyla ilgili olarak da hukuki girişimlerde bulunacaklarını aktaran Dr. KutbettinDemir, “30 Ocak Salı günü saat 15:00’de Pendik Hatice Kuşçulu ASM’de basın açıklaması için ilçe başkanlarımız ve tüm duyarlı meslektaşlarımız ile buluşacağız” diye konuştu.