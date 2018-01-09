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Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan tezde işletmelerdeki işe alımda burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi

Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci danışmanlığında Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan "İnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım: Burçlara yönelik tutumun ölçülmesi" başlıklı tezde işletmelerde işe alım sürecinde burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi.

Doktora tezinin çalışma amacında  "Bu çalışmada, insan kaynakları yönetiminde hali hazırda bazı firmalarda kullanılmakta olan henüz çok fazla yaygınlaşmamış olan bir yaklaşım olan insan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması ele alınmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burçlarına ve astrolojiye yönelik tutumlarının ölçülmesidir" ifadeleri yer aldı.

"Çalışmada esas olan astroloji ve burçların bir bilim olup olmadığının savunulması değildir" denilen tezde, 'mevcut durumun ortaya konulmaya çalışıldığı' savunuldu.

Araştırmanın sonuç kısmında ise "Bugün birçok iş yerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Öneri olarak ise "İnsan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması" önerildi.

Burçların insan kaynakları yönetiminde bir bilimsel vurgu olarak tezde yer alması, konuya dair bilimsel çalışmaları olan Tevfik Uyar'ın tepkisini çekti. Uyar, "Böyle giderse yurt dışı başvurularında Türkiye'den aldığınız doktora derecesine, yayımlanmış Türkçe makalelerinize büyük bir şüpheyle bakacaklar ve hatta belki de dikkate almayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
 


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