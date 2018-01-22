Doktorla kavga eden hastadan özür mektubu

Geçen temmuz ayında Alsancak Devlet Hastanesi
'nde yaşanan olayda Can Aksu, muayene için gittiği poliklinikte, iddiaya göre uzun süre beklemek zorunda kaldığı için doktorla tartıştı, hakaret etti.
ÖNCE KAVGA ETTİĞİ DOKTORDAN ÖZÜR DİLEDİ
Davranışının hatalı olduğunu anlayan Aksu, önce gidip tartıştığı doktordan özür diledi.
TÜM DOKTORLAR İÇİN ÖZÜR MEKTUBU YAZDI
Doktorun tüm meslektaşlarından özür dilemesi gerekteğini söylemesi üzerine Can Aksu, bu kez de yaşananları anlattığı özür mektubunu, İzmir Tabip Odası
'na gönderdi.
Can Aksu, gönderdiği mektubun odaya ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılmasını istedi.
İzmir Tabib Odası da bu durumu basın açıklamasıyla duyurdu.
Mine Bozkurt