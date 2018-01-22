Doktorla kavga eden hastadan özür mektubu

ÖNCE KAVGA ETTİĞİ DOKTORDAN ÖZÜR DİLEDİ

TÜM DOKTORLAR İÇİN ÖZÜR MEKTUBU YAZDI

Mine Bozkurt

Geçen temmuz ayında'nde yaşanan olayda Can Aksu, muayene için gittiği poliklinikte, iddiaya göre uzun süre beklemek zorunda kaldığı için doktorla tartıştı, hakaret etti.Davranışının hatalı olduğunu anlayan Aksu, önce gidip tartıştığı doktordan özür diledi.Doktorun tüm meslektaşlarından özür dilemesi gerekteğini söylemesi üzerine Can Aksu, bu kez de yaşananları anlattığı özür mektubunu,'na gönderdi.Can Aksu, gönderdiği mektubun odaya ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılmasını istedi.İzmir Tabib Odası da bu durumu basın açıklamasıyla duyurdu.