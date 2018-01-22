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Doktorla kavga eden hastadan özür mektubu

İzmir'de geçen temmuz ayında gittiği Alsancak Devlet Hastanesi'nde muayene sırasının uzaması üzerine doktora hakaret eden Can Aksu, hatasını anlayıp, tartıştığı doktorun yanı sıra İzmir Tabip Odası'na da bir mektup göndererek, tüm hekimlerden özür diledi

Doktorla kavga eden hastadan özür mektubu
Geçen temmuz ayında Alsancak Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda Can Aksu, muayene için gittiği poliklinikte, iddiaya göre uzun süre beklemek zorunda kaldığı için doktorla tartıştı, hakaret etti.

ÖNCE KAVGA ETTİĞİ DOKTORDAN ÖZÜR DİLEDİ


Davranışının hatalı olduğunu anlayan Aksu, önce gidip tartıştığı doktordan özür diledi.

TÜM DOKTORLAR İÇİN ÖZÜR MEKTUBU YAZDI


Doktorun tüm meslektaşlarından özür dilemesi gerekteğini söylemesi üzerine Can Aksu, bu kez de yaşananları anlattığı özür mektubunu, İzmir Tabip Odası'na gönderdi.

Can Aksu, gönderdiği mektubun odaya ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılmasını istedi.

İzmir Tabib Odası da bu durumu basın açıklamasıyla duyurdu.



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