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Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor

Zonguldak’taki Merkez Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, dün sabah Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda darp edilmiş halde bulunmuştu. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Dr. Hasan Koca, 27 saattir yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor

Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor
Dün sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan erkek şahsı gören kaporta ustası Mehmet Ertuğrul’un ihbarı üzerine yaralı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmıştı.

Jandarma çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kolundaki dövmeden yola çıkarak şahsın doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olduğu bilgisine ulaşmıştı.
 
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilip ormanlık alana bırakıldığı öğrenilen Hasan Koca’nın sabah saatlerine kadar soğukla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

27 SAATTİR YAŞAM MÜCADALESİ VERİYOR

Kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınan ve Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olayın ardından kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 27 saattir yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor.
 


 


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