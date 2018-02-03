Doktorun öğretmene cevabı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

PAYLAŞIM REKOR KIRIYOR

"ÖĞRENCİNİZİ 'VAR' YAZIN"

Erdinç Şahin

Doktorun öğretmene yazdığı cevap, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Derse geç kaldığı içinyazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi.Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor.Cevapta, “Değerli hocam; öğrencinizedediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan şahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Madem sizin için önerebileceğiniz bir yöntem, öyleyse öğrencinizi yoklamada 'gösterin. Saygılar” denildi.