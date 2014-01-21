Yeşilçam’ın usta isimlerinden sinema sanatçısı Sümer Tilmaç, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden, doktorundan izin alıp sahneye çıktı.



Sümer Tilmaç, hastanede yatarak tedavi görmesine rağmen Seyfi Şahin’in yazdığı ve Ahmet Çevik’in yönettiği 'Her Yere 90 Dakika’ adlı tiyatro oyununa doktorlardan izin alarak, Antalya Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Tiyatro severlerle yakından ilgilenen Tilmaç, izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.



Tiyatro severler, Sümer Tilmaç’a 'geçmiş olsun' temennisinde bulunurken, sahnede askerlik ve meslek anılarından bahseden Sümer Tilmaç, “Bizim yerimiz sahne" dedi.









Son günlerde kendisinin ünlü oyuncu Kazım Kartal ve 'Tecacüzcü Coşkun' olarak bilinen Çoşkun Göğen ile karıştırıldığını ifade eden Tilmaç, "Tayfun Talipoğlu 'Tecavüzcü Coşkun’un bu kadar sevildiği bilmiyordum. Demek ki bu ülkede tecavüzcüler çok seviliyormuş' dedi" diye konuştu.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

