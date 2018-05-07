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Dolandırıcılara dikkat! Bedava tatil pahalıya patlamasın

Tüketici örgütleri, ‘Bedava tatil kazandınız’ mesajıyla başlayan devre mülk dolandırıcılığına karşı uyardı: İnşaatlar bitmiyor, imar izinleri yok, bir de aidat isteniyor 

Dolandırıcılara dikkat! Bedava tatil pahalıya patlamasın
Tüketici örgütlerinin temsilcileri, son dönemde çok şikayet aldıkları 'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla başlayan süreçle yapılan devre mülk dolandırıcılığına karşı tüketicileri uyardı. Devremülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Özkan Oran, "Yemekli seminerde etkin pazarlama yöntemleriyle sözleşmeyi imzalatıyorlar. Hisseli gayrimenkul satıyorlar, inşaat bir türlü bitmiyor. Üstelik kullanılmayan tesisten aidat isteniyor. Bildiğimiz 4 bini aşkın mağdur var" dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bazı şirket görünümündeki şebekelerin 'Hediye tatil kazandınız' mesajı gönderdikleri aileleri bazı tesislere götürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "Dolandırıcılar her ailenin başına önceden eğitilmiş kişileri musallat ederek indirim kampanyalı, yüksek ve garantili kazanç vaadi ile alabildikleri peşin tahsilatı da gerçekleştirip, sözleşme imzalatmadan bırakmıyor. Sahtekarlar bununla da yetinmeyip, kullanılmayan sözde tesislerle ilgili aidat istiyor, icra tehdidinde bulunuyor. Sözleşmelere cayma halinde yüzde 25 ceza alınacağına dair hüküm koyuyorlar, tahsilat yaptıkları şirketlerin içini boşaltıyorlar. Dava açan kazansa da tahsilat yapılamıyor."
 

DİKKAT!


Tüketicilere, "İmar izni olmayan, hatta şirketin adına olmayan bir devre mülk satışının gerçekleşemeyeceğini bilin, cayma hakkını kullanın" uyarısı geldi.


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