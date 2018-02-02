Dolandırıcılardan yeni yöntem

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Dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak için her gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Bu kez bir kadın, özel bir bilgisayar programı kullanan dolandırıcılar tarafından oğlunun telefon numarası ile arandı.Telefon dolandırıcılarının son kurbanı,’de oturan 62 yaşındakioldu. İnternet üzerinden özel bir program ile oğlunun cep telefonundan arıyormuş gibi yapan dolandırıcılar, Mercan’ın 10 bin TL’sini alarak kayıplara karıştı. Mercan, memleketinde ev satışından hissesine düşen parayı bankaya yatırdı. Bankadan eve henüz girmişken cep telefonu çaldı. İstanbul’da özel bir şirkette çalışan oğlunun cep telefonu numarasını görünce hemen açtı. Oğlunun sesine çok benzeyen bir ses, “Anne Mustafa ben, çok acil bana para lazım. Ne kadar verebilirsen iyi olur” dedi.Mercan, hasta olmasına rağmen yeniden bankaya giderek hesabından 10 bin TL çekti. Eve geldiğinde, bir kişi kapıyı çalarak “Oğlunun arkadaşıyım, parayı götüreceğim” dedi. Bu sırada oğlunun cep telefonu numarasıyla aynı olan numaradan tekrar arandı, telefondaki kişi “Anne parayı acil arkadaşıma ver” dedi. Mercan, poşete sardığı 10 bin TL parayı kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti.Yaklaşık 1 saat içerisinde 10 bin TL parasını dolandırıcılara kaptıran Mercan, oğlunun kendisini aramasıyla dolandırıldığını anladı. Polisin yaptığı incelemede, Mercan’ın özel bir bilgisayar programı ile oğlunun cep telefonu numarası kullanılarak arandığı belirlendi. Leyla Mercan’ın oğlu Mustafa Mercan, dolandırıcılık olayını şöyle anlattı: “Annem ‘Sesin bir değişik geliyor’ deyince ‘Yorgunluk, iş güç anne ondan’ diye konuşmuşlar. Önce 4, sonra 8, en son 10 bin TL istemişler. Ben 2 dakika sonra aradım ancak annem parayı vermişti. Hemen çıkıp peşinden koştu ama dolandırıcılar kaçtı.”Mustafa Mercan, “Dolandırıcılar annemin hesabına para yattığını biliyor. Ayrıca telefon numaralarımızı da biliyor. Ben bu durumu polise sordum. Genelde 3 türlü dolandırıcılık yapıyorlar. Birincisi dolandırıcılar içeriden birinci derece yakınlarından bilgi alıyor. İkinci olarak eş ve dostlardan bilgi alıyor. Üçüncüsü de bankalardaki adamlarından hesap sahipleri hakkında bilgi alıp dolandırıyorlar” diye konuştu.