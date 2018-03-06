Dolandırıcıların rezil yöntemi: 'Askere gidiyoruz' diyerek para topluyorlar

Dolandırıcıların mide bulandırıcı yöntemi, 'Askere gidiyoruz' yalanıyla halktan 'harçlık' adı altında para toplamak oldu. kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk Bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, İzmirlilerden para istiyor.
ÖNCE KOLONYA İKRAM EDİP GÜVEN KAZANIYORLAR!
Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor.
Bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtip, ’asker harçlığı’ adı altında para topluyor.
HASTANE VE CAMİ ÖNLERİNİ DE KULLANIYORLAR
Dolandırıcılar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin’deki terör örgütlerine yönelik ’Zeytin Dalı Harekatı’ sürdürülürken, milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, hastane ve cami önleriyle kalabalık caddelerde gezerek, para toplamaya çalışıyor.
Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)
Yusuf Cevahir