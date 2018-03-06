Dolandırıcıların rezil yöntemi: 'Askere gidiyoruz' diyerek para topluyorlar

Afrin’deki teröristlere yönelik ’Zeytin Dalı Harekatı' nedeniyle tüm Türkiye tek yumruk olurken, dolandırıcılar milli duyguları sömürmek için rezilce bir yöntem buldu... Boyunlarına Ay Yıldız motifli tülbentler asarak bayrağımızı da bu çirkinliğe alet eden dolandırıcılar, 'Askere gidiyoruz’ yalanıyla halktan para toplamaya başladı