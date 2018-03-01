Dolandırıcılıkta son nokta! Ölenin ailesinden böyle para istiyorlar

Sahtekarlar dolandırıcılıkta sınır tanımıyor. En son yöntem artık bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti. Cenazeleri gazete ilanlarından takip eden ve kendilerine avukat süsü veren sahtekarlar, cenaze evini arayıp, "Merhumun bize borcu vardı. Şimdi icraya düştü. İlgili hesap numarasına hemen para yatırırsanız takip kalkacak" diyerek önlerine geleni dolandırmaya başladılar.

Dolandırıcılıkta son nokta! Ölenin ailesinden böyle para istiyorlar
Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikayetlerin hızla arttığını belirterek, "İnsanları en acı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para edemediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.


NUMARAYA ULAŞILAMIYOR


Posta'nın haberine göre, bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük, şöyle devam etti:

"Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."


İLAMSIZ TAKİBE DİKKAT


Her 'borcunuz var' diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Kaçak, "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direk 'savcılığa' gidip şikayette bulunan. Ayrıca evinize gelen ilamsız icra takibi tebligatlarına dikkat edin. Kağıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Aksi takdirde borcu kabul etmiş olursunuz" diye konuştu.

Hürriyet


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Piston aşağı! Tornacıda söktürülen pistonlardan 633 bin Captagon hap çıktı

Piston aşağı! Tornacıda söktürülen pistonlardan 633 bin Captagon hap çıktı
Ankara'da ayakkabı kralının ölümünde şoke eden gerçek

Ankara'da ayakkabı kralının ölümünde şoke eden gerçek
Ortaköy’de garsonun avukata tecavüz girişimi iddiasında ilk duruşmada tahliye

Ortaköy’de garsonun avukata tecavüz girişimi iddiasında ilk duruşmada tahliye
Sevgilisini fantezi diye bağlayıp sopayla dövmüş

Sevgilisini fantezi diye bağlayıp sopayla dövmüş
Milas’ta sele kapılan otomobildeki kadın öldü koca kayıp

Milas’ta sele kapılan otomobildeki kadın öldü koca kayıp
İzmir'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

İzmir'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu
Erzurum'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü

Erzurum'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü
Öğretmene istismardan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Öğretmene istismardan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Bursa’da heyelan sebebiyle yol İstanbul istikametine kapatıldı

Bursa’da heyelan sebebiyle yol İstanbul istikametine kapatıldı
İstinat duvarı aracın üzerine çöktü

İstinat duvarı aracın üzerine çöktü
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı