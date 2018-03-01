Dolandırıcılıkta son nokta! Ölenin ailesinden böyle para istiyorlar



NUMARAYA ULAŞILAMIYOR



İLAMSIZ TAKİBE DİKKAT

Serap Belovacıklı

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikayetlerin hızla arttığını belirterek, "İnsanları en acı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para edemediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.Posta'nın haberine göre, bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük, şöyle devam etti:"Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."Her 'borcunuz var' diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Kaçak, "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direk 'savcılığa' gidip şikayette bulunan. Ayrıca evinize gelen ilamsız icra takibi tebligatlarına dikkat edin. Kağıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Aksi takdirde borcu kabul etmiş olursunuz" diye konuştu.Hürriyet