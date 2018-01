Dolandırıcıyı kendi tuzağıyla yakalattı!

ŞIK GİYİMİYLE GÜVEN VERMEYE ÇALIŞTI

BU KEZ TUZAĞA DÜŞEN DOLANDIRICI OLDU

POLİSİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yusuf Cevahir

Ankara'da fotoğraf makinesi kiralama işiyle uğraşan firma veya kişileri internet üzerinden tespit eden Faruk Sinan C. isimli dolandırıcı, bu kişileri hedef listesine aldı. İnternete kiralık fotoğraf makinesi ilanı veren İ.T. ile 17 Ocak 2017’de irtibata geçen Faruk Sinan C., makineyi kiralayan vatandaşla buluştu.Şık giyimi ile fotoğraf makinesini kiralayan İ.T.’nin karşısına çıkan ve bu şekilde güven vermeye çalışan zanlı, kendisini tekstilci olarak tanıtarak, katalog çekimi yapma bahanesiyle fotoğraf makinesini iki günlük kiralamak istediğini söyledi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 bin TL değerindeki fotoğraf makinesini alan zanlı kayıplara karıştı.Faruk Sinan C.’nin iki günlük sürenin dolmasına rağmen makineyi geri getirmemesi üzerine İ.T., şahsı arayarak fotoğraf makinesini getirmesini istedi. 1 gün daha fotoğraf makinesini kiralamak istediğini belirten adam, makineyi 20 Ocak’ta getireceğini söyledi ve bir daha telefonlara dönüş yapmadı.Tüm çabalarına rağmen şahıs ile bağlantı kuramayan İ.T.’nin durumu polise bildirmesi üzerine Faruk Sinan C.’nin 6 "dolandırıcılık" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından arandığı belirlendi.Emniyetten ayrıldıktan sonra olayın peşini bırakmayan İ.T., aynı internet sitesinde arkadaşının hesabı üzerinden sahte kiralık fotoğraf makinesi ilanı açtı. İlanı açtıktan bir gün sonra iletişime geçen Faruk Sinan C., kendisini yine tekstilci olarak tanıttı ve katalog çekimi yapmak için fotoğraf makinesini kiralamak istediğini söyledi. Eryaman’daki bir fotoğraf stüdyosunun adresini veren İ.T., dolandırıcıya makineyi buradan kiralayabileceğini ifade etti.Aynı adresi polis ekiplerine de ileten İ.T., dolandırıcı ile buluşma sağlanacağını bildirdi. Fotoğraf stüdyosuna gelen zanlı, karşısında mağdur İ.T. ile polisi görünce şaşkına döndü. Kendisinin "Sinan" olmadığını, isminin "Bülent" olduğunu iddia eden dolandırıcı, sahte kimliği polise uzattı. Yapılan aramalarda gerçek kimliğini bulan polis, dolandırıcıyı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Öte yandan, şahsın başka şehirlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.