Yıldız Tilbe, Twitter'dan dolardaki hareketlilikle ilgili ilginç bir yorum yaptı. Yıldız Tilbe, ''TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?'' dedi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Yıldız Tilbe'nin bu konularda konuşmamasını önerdi.

"YILDIZ HANIM BİLMEDİĞİNİZ KONULARDA KONUŞMAYINIZ"

Yıldız Tilbe'nin tweetini okuyan profesör, "Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor." diyerek cevap verdi.



