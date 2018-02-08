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Dolar fiyatlarında bugün 8 Şubat Perşembe (Dolar ne kadar?)

Dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte içeride de TL değer kaybetti. Dolar kuru 3.80 TL'nin etrafında hareket ediyor

Dolar fiyatlarında bugün 8 Şubat Perşembe (Dolar ne kadar?)
Bir süredir yurtdışında zayıf bir seyir izleyen dolarda yön yukarı döndü. Endeksin 90 puanın üzerini görmesi ile içeride de hareket başladı.
 

DOLAR NE KADAR?


Dolar kuru saat 07.30 itibariyle 3.80 TL'nin hemen üzerinden el değiştirirken, euro kuru 4.6620 TL oldu. Dolar saat 07.45 itibariyle ise 3.7990 TL'den el değiştirdi. 

Dolar/TL dün kapanışta da 3.80 TL seviyelerindeydi.

Yurt içi piyasada bugün sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilecek, dışarı da ise BOE faiz kararı gelecek.


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