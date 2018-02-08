Dolar fiyatlarında bugün 8 Şubat Perşembe (Dolar ne kadar?)

DOLAR NE KADAR?

Adem Özdoğan

Bir süredir yurtdışında zayıf bir seyir izleyenda yön yukarı döndü. Endeksin 90 puanın üzerini görmesi ile içeride de hareket başladı.saat 07.30 itibariyle 3.80 TL'nin hemen üzerinden el değiştirirken, euro kuru 4.6620 TL oldu. Dolar saat 07.45 itibariyle ise 3.7990 TL'den el değiştirdi.Dolar/TL dün kapanışta da 3.80 TL seviyelerindeydi.Yurt içi piyasada bugün sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilecek, dışarı da ise BOE faiz kararı gelecek.