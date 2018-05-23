Akşam saatlerinde yaşanan dalgalanma ile doların rekor tazeleyerek 4,8124'ü bulduğu öğrenildi. Euro ise 5.6887 ile tarihi rekorunu kırdı. Rekor kıran euro şu sıralarda 5.6182 civarında seyrediyor.

Dolar, Türk Lirası karşısındaki gün içi kaybını geri almasının ardından 4.66 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Uzmanlar doların yükselişinde Fitch raporunun etkisini işaret ediyor.





(Sputnik)