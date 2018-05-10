Dolar güne hareketli başladı (Dolar ne kadar?)

DOLAR NASIL BAŞLADI?

Adem Özdoğan

Dolar/TL dün ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve küresel risk algısında artışla sert yükselerek 4.3780 ile tarihi zirvesini gördü. Bu yükselişin ardından gelen TCMB'nin döviz likiditesine yönelik adımları kurda sınırlı tepkiye neden olurken, ekonomi yönetiminin Külliye'de toplanacağı haberleri kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratarak hızlı gerilemeye neden olmuştu.Dün piyasaların kapanış saatlerinde 4.2570/4.2580 seviyesinde olan dolar/TL, akşam saatlerinde tekrar 4.32'nin üzerine atak yaptı. Kur bu sabah yeniden yönünü aşağı çevirdi. 4.30 civarında güne başlayan kur, 4,27'nin altına gevşedi. Kurda işlemler saat 09:55'te 4,2650 seviyesinden geçiyordu.Analistler her ne kadar toplantının yapılması olumlu olsa da TCMB'nin olası adımlarına yönelik bir sinyal çıkmaması nedeniyle TL'de anlamlı bir değer kazanımı gözlenmediğini belirtiyor.