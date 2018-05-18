Dolar güne nasıl başladı (Dolar ne kadar?)

Döviz piyasasında haftanın son işlem gününde dolar yüksek seyrediyor.

DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,46 seviyesinde seyrediyor. Dolar çarşamba günü 4,5010 ile tarihi zirveyi görmüştü. Euro/TL ise 5,27'nin üzerinde hareket ediyor

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD ekonomisine ilişkin daha iyimser bir görünüm ve daha fazla faiz artırılması olasılığı ortaya koyan ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle beş ayın zirvesine yakın. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 93.467 ile bu hafta başında gördüğü beş ayın zirvesi olan 93.632'ye yakın seyrediyor.