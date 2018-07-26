Dolar ne kadar? 26 Temmuz dolar ve euro fiyatları)
Piyasalardaki hareketlilikle beraber yatırımcısı dövizdeki son durumu merak ediyor. Dolar - euro kaç lira? Dövizde son durum ne? İşte dolar ve euroyla ilgili detaylar
ABD'li rahiple ilgili dün açıklanan kararın olumlu algılanması ve ABD ile Avrupa'nın ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşması dolar/TL'de yönü aşağı çevirdi.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar öğle saatlerinde 4,80 seviyesinde hareket etti ve günü 4,81'le kapattı. ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında dolar dün 4,86 seviyesinden gerilemişti. Euro ise 5,63'le günü tamamladı.
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