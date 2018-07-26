Dolar ne kadar? 26 Temmuz dolar ve euro fiyatları)

Dolar ne kadar? 26 Temmuz dolar ve euro fiyatları) Piyasalardaki hareketlilikle beraber yatırımcısı dövizdeki son durumu merak ediyor. Dolar - euro kaç lira? Dövizde son durum ne? İşte dolar ve euroyla ilgili detaylar