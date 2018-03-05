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Dolar ne kadar? (5 Mart 2018 dolar fiyatları)

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan dolar kuru yeni haftaya da 3.81 TL seviyelerinden başladı.

Dolar ne kadar? (5 Mart 2018 dolar fiyatları)
ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin çelik gibi bazı ürünler için ithalat vergisi getirmesinin küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği endişeleriyle dolar/TL yükselişe geçti.

Cuma günü 3.8250 TL seviyesine kadar yükselen dolar günü 3.81-3.82 TL aralığından tamamladı.


DOLAR VE EURO NE KADAR?


Bugüne bakıldığında ise doların benzer bir şekilde 3.81 TL üzerinde güne başladığı görülüyor. Dolar saat 07.10 itibariyle 3.8110 TL olurken, euro 4.6970 liradan el değiştirdi.


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