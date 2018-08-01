Dolar ne kadar? Euro kaç lira? (1 Ağustos)

Geçen haftaki Merkez Bankası'nın faiz kararı doların yükselmesine neden olmuş dolar haftayı 4,86 TL ile kapamıştı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 4,93 TL seviyesini aştı. Daha sonra düşüş eğilimine giren dolar şu sıralar 4,9257 seviyelerinden işlem görürken euro ise 5,76 TL...

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile Hindistan, Brezilya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,9550'nin direnç, 4,8750'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalar ayrıca cuma günü temmuz ayı enflasyon rakamları ve ABD tarımdışı istihdam verilerini yakından takip edecek.