Dolar ne kadar? Euro kaç lira? (4 Ağustos)

Dolar günbegün artarken Rahip Brunson olayı yükselişi daha da tırmandırdı. ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı alması doları yükseltti. 4.87 seviyelerinde seyreden dolar krizle birlikte 5 lirayı aştı. Dolar haftayı ise 5.0868'le kapattı. Euronun kapanışı ise 5.8884 TL'den oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 1.75 - 2.00 aralığında sabit tutması fakat yılın devamında parasal sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri ve ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla, yükselişe devam eden dövizler, beklenti olan yüzde 16’nın altında yüzde 15.85’te kalmasıyla,

- dolar en düşük 5.0638 ve en yüksek 5. 1154 lirayı gördükten sonra 5.07 – 5.08 lira,

- euro en düşük 5.8682 ve en yüksek 5. 9341 lirayı gördükten sonra 5.89 – 5.90 lira,

- sterlin en düşük 6.5862 lira ve en yüksek 6. 6628 lirayı gördükten sonra 6.61 – 6.62 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.04 düşüşle 95.13 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.07 artışla 1.1593 düzeyine geriledi.

Haftanın son gününe yüzde 0.06 düşüşle 94 bin 483 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), beklenenin altında gelen enflasyon verisi sonrasında son işlemlerde günlük yüzde 0.91 artışla 95 bin 408 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.0 artışla 115 bin 400 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 0.79 artışla yüzde 19.19 düzeyine yükseldi.



