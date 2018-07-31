Dolar ne kadar? Euro kaç lira? Neden yükseldi?

Dün 4.88 TL seviyesinden günü kapatan dolar, bugün de yükseliş eğilimine geçti. Saat 09.50'de 4,90 TL seviyesini aşan dolar şu sıralar 4,9157'den işlem görürken euro ise 5,7629 seviyelerinde...

DOLAR NE KADAR?

Temmuz ayına 4.61705 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 06/07/2018 tarihinde 4,5739 lira ile son bir ayın en düşük, 24/07/2018 tarihinde ise 4,8848 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %2,1830 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şu an 4,9157 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ LİRA?

Temmuz ayına 5.376 lira ile başlayan Euro kuru, 07/07/2018 tarihinde 5,3732 lira ile son bir ayın en düşük, 24/07/2018 tarihinde ise 5,7129 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %2,1248 değişim gösteren Euro kuru şu an 5,7629 liradan işlem görüyor.

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Açıklanan karlar ile hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya hisse senedi piyasaları, genel olarak şirket karlarının beklentilerin altında kalması ve bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları öncesinde satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor.

"Para piyasalarında ise Yuan’ın hem ticaret savaşları hem de Çin’in uyguladığı genişlemeci para politikalarının hız kazanması sonucu gerileme hareketine devam ettiği görülmekte. Geçtiğimiz hafta genelde değer kazanan gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının bu haftaya bir miktar baskılı başladığını görmekteyiz.

“İçeride ise bu haftanın son günü açıklanacak enflasyon verisi en önemli veri niteliğini taşırken yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından izlenecek.“







