Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!

Euro ve doların bir anda ateşi yükseldi. Dün gece saatlerinde Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü. Sabah saatlarinde normal seyreden euro ve dolar öğleden sonra yükselişe geçti.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Sabah saatlarinde dolar 4,10; euro ise 4,93 TL seviyelerinde işlem görürken öğlenden sonra yükselişe geçen dolar 4,17 TL'nin üzerine çıkarken bir ara 5 TL'yi gören euro ise şu sıralar 4,99 TL'nin üzerinde...
ÜÇ KADEME BİRDEN DÜŞÜRDÜ
S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.
Akın Güler