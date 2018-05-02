Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!

Akın Güler

Euro ve doların bir anda ateşi yükseldi. Dün gece saatlerinde Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü. Sabah saatlarinde normal seyreden euro ve dolar öğleden sonra yükselişe geçti.Sabah saatlarinde dolar 4,10; euro ise 4,93 TL seviyelerinde işlem görürken öğlenden sonra yükselişe geçen dolar 4,17 TL'nin üzerine çıkarken bir ara 5 TL'yi gören euro ise şu sıralar 4,99 TL'nin üzerinde...S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.