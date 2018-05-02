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Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!

Euro ve doların öğleden sonra ateşi yükseldi. Sabah saatlarinde dolar 4,10; euro ise 4,93 TL seviyelerinde işlem görürken öğlenden sonra yükselişe geçen dolar 4,17 TL'nin üzerine euro ise 4,99 TL'nin üzerine çıktı.
 

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:51
Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!
Euro ve doların bir anda ateşi yükseldi. Dün gece saatlerinde Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye  düşürdü. Sabah saatlarinde normal seyreden euro ve dolar öğleden sonra yükselişe geçti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Sabah saatlarinde dolar 4,10; euro ise 4,93 TL seviyelerinde işlem görürken öğlenden sonra yükselişe geçen dolar 4,17 TL'nin üzerine çıkarken bir ara 5 TL'yi gören euro ise şu sıralar 4,99 TL'nin üzerinde...

ÜÇ KADEME BİRDEN DÜŞÜRDÜ

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.





 


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