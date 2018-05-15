Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Dünyadaki gelişmeler özellikle İsrail ve ABD'nin Kudüs kararı kriz yarattı. Dolar ve euro bu gelişmeler sonrası yükselişe geçmeye başladı. Üstüne petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeyde olması Türk Lirası'nda değer kaybına neden oluyor. Dolar ve euro gün geçtikçe tırmanıyor.





DOLAR VE EURO NE KADAR?





Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını Beştepe'de toplamasının ardından 4,23'e kadar gerileyen dolar bugün bir ara 4,40 seviyelerine kadar dayandı. Şu sıralar dolar 4,38'in üzerinde işlem görürken euro ise 5,23 seviyelerinde...





ALTIN FİYATLARI





GRAM ALTIN NE KADAR?





Gram altın, alış 183.83 TL, satış 185.40 Türk Lirasından işlem görüyor.





ÇEYREK ALTIN NE KADAR?





Çeyrek altın, alış, 300.25 TL; Çeyrek altın satış, 306.37 TL'den satılıyor.





CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?





Cumhuriyet altını, alış 1235.77 TL, satış 1248.25 TL'den satılıyor.





22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?





22 ayar bilezik, alış 168.13 TL, satış 169.82 TL'den işlem görüyor.





TAM ALTIN NE KADAR?





Tam altın, alış 1213.23 TL, satış 1225.40 TL'den satılıyor.





YARIM ALTIN NE KADAR?





Yarım altın, alış 600.44 TL, satış 612.68 TL'den işlem görüyor.





REŞAT ALTIN NE KADAR?





Reşat altın, alış 1210.62 TL, satış 1223.02 TL'den satılıyor.