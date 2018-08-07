Dolar ne kadar oldu? 1 euro kaç TL? (7 Ağustos) Dolar neden yükseldi?

Türkiye - ABD gerilimi hem altının hem de dövizin yükselmesine neden oldu. Günbegün artan doların ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) müdahale geldi. Bankadan zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçti. Fakat bu hamle pek de işe yaramadı ve dolar yükselmeye devam etti.

DOLAR GECE 5.41'İ GÖRDÜ

Yükselen dolar gece itibarıyla 5,41 TL'yi gördü. 'ABD ile ön mutabakat' açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Güne düşüşle başlayan dolar, saat 08.40 itibarıyla 5,2703'ten işlem görürken euro ise 6,0951 seviyelerinde...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

1- ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarında yüzde 1 artış getirdi. Bu Maliye için akaryakıttan alınan ÖTV’de ekstra feragat demek oluyor.

2- ABD ile Türkiye arasındaki rahip krizinde hafta sonu da gerilimi azaltacak gelişme olmadı. Tam tersine karşılıklı restleşme vardı.

3- Ayrıca ABD, Türkiye’den aldığı 1.6 milyar dolarlık ürünün gümrüksüz ithalatına imkan veren düzenlemeyi gözden geçirmeye aldı.

4- Ticaret savaşları Alman ekonomisini de etkiledi. En büyük ihracat müşterimiz Almanya’da ekonomik tekleme kötü haber.

5- Morgan Stanley son raporunda ABD’den bu yıl 4, 2019’da 2 faiz artırımı beklediğini açıkladı. Dünyada dolar ekstra talep gördü.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa ‘Dolarınızı bozdurun’ dedi. Ancak dün bankacılar yerlilerin satıştan çekildiğini belirtti.



