Dolar ne kadar oldu? (11 Mayıs) Euro kaç TL? Altın fiyatları

Merkez Bankası'nın müdahaleleri, hükümetin adımlarıyla geçen gün 4,37'den 4,23'e kadar gerileyen dolar bugün tekrar yükselişe geçti. Keza euro da tırmandı. Altında ise yükseliş devam ediyor. Peki dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar?

