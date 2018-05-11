Dolar ne kadar oldu? (11 Mayıs) Euro kaç TL? Altın fiyatları

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro Merkez Bankası'nın müdahaleleri sonrası gerilemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gün önce Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulunu toplayıp yaklaşık 2.5 saatlik görüşmesinin ardından dolar 4,37'den 4,23'e kadar indi. Fakat bugün öğleden sonra dolar ve euro tekrar yükselişe geçti. Dolar şu sıralar 4,30; euro ise 5.14'ün üzerinde seyrediyor.. Altında ise yükseliş devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, alış 180.48 TL, satış 182.01 Türk Lirasından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış, 294.75 TL; Çeyrek altın satış, 300.75 Türk Lirası. Perşembe gününe oranla 2 liralık yükseliş var.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını, alış 1195.22 TL, satış 1207.60 TL.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik, alış 166.08 TL, satış 166.74 TL.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın, alış 1169.36 TL, satış 1193.43 TL.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın, alış 583.68 TL, satış 599.71 TL.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın, alış 1188.60 TL, satış 1200.60 TL.
Akın Güler