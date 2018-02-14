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Dolar ne kadar oldu? 14 Şubat 2018 dolarda son durum

ABD'de açıklanana kritik enflasyon verisinin ardından dolar/TL yükseldi. Peki dolar ne kadar oldu? Euro/TL gün içinde 4,72'yi aşarak tarihi rekor kırdı. 14 Şubat 2018 dolar fiyatları fiyatları...
 

Dolar ne kadar oldu? 14 Şubat 2018 dolarda son durum
ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,5 ile yüzde 0,3'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de yüzde 0,3'le yüzde 0,2'lik beklentiyi aştı.

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle kurda yükseliş görüldü. 

DOLAR NE KADAR OLDU?

Veri öncesinde gün boyu 3,79-3,80 civarında hareket eden dolar/TL 3,82'nin üzerine çıktı. 

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de verinin ardından 89,94'e yükseldi. 

EURO/TL'DE YENİ REKOR

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL erken saatlerde 4,7221 ile tarihi seviyeye çıktı. Euro daha sonra yeniden 4,70'in altına indi. 

Analistler, teknik açıdan 3,7550'nin destek, 3,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.


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