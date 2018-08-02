Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Neden yükseldi?

Amerika Birleşik Devletleri, ABD'li pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasında payları bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararı sonrası dolar bir anda yükselişe geçti. Gün içinde 4,90 - 4,93 TL seviyelerinde seyreden dolar kararla birlikte 5 TL'yi geçti.

DOLAR BUGÜN DE YÜKSELİŞTE

Akşam saatlerinde rekor kıran dolar, yeni güne düşüşle başladı. Saat 8.30 itibarıyla dolar 4,97'den işlem görürken eoru ise 5.80 TL seviyelerindeydi. Saat 10.20 sularında yükselişe geçen dolar 5.05 TL'den işlem görüyor. Euro 5,90 TL...

İş Yatırım’ın yayınladığı “Borsa İstanbul pozitif ayrışıyor…” başlık piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ Gelişmiş ülke borsalarındaki satışlar korkulandan daha kısa sürdü. S&P 500 2800 seviyesindeki psikolojik desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

“Gelişmekte olan piyasalar ise satıcılı bir seyir izlemeye devam ediyor. Borsa İstanbul Cuma gününden beri gelişmekte olan piyasalardan olumlu ayrışmaya devam ediyor. Türk lirasının değer kaybettiği ve uzun vadeli faizlerin enflasyondaki artışa paralel yükseldiği bir ortamda banka hisselerindeki yükseliş Borsa İstanbul için teknik anlamda pozitif bir sinyal.”

FED FAİZ ARTIRMADI

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13 Haziran toplantısı, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Fed faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verdi.







