Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Akın Güler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hem enflasyona hem de döviz kurlarını aşağıya çekebilmek için yen bir hamlede bulundu. Geçen haftalarda faiz artırımına giden Merkez Bankası bugün de rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.Bu son dakika gelişmesinin ardından gözler dolar, euro ve altın fiyatlarına çevrildi.7 Mayıs 2018 saat 11.32 itibariyle dolar alış 4,2514 satış ise 4,2526... Euro ise alış 5,0730 satış 5,0756...179,48 liradan alınırken, 179,52 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 287,31 liradan alınırken 293,80 liradan satılıyor.Yarım altın da 572,32’den alınırken 587,01 liradan satılıyor.1180,00 liradan alınıp 1192,00 liradan alıcı buluyor.