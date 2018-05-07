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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Altın fiyatları

Dolar ve euro günlerdir yükselişte... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurun ateşini düşürebilmek amacıyla bugün yeni bir hamle yaptı. Son dakika yapılan değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Bu gelişme sonrası dolar, euro ve altın fiyatları merak konusu oldu.
 

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Altın fiyatları
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hem enflasyona hem de döviz kurlarını aşağıya çekebilmek için yen bir hamlede bulundu. Geçen haftalarda faiz artırımına giden Merkez Bankası bugün de rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Bu son dakika gelişmesinin ardından gözler dolar, euro ve altın fiyatlarına çevrildi. 

DOLAR ve EURO NE KADAR?

7 Mayıs 2018 saat 11.32 itibariyle dolar alış 4,2514 satış ise 4,2526... Euro ise alış 5,0730 satış 5,0756...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

179,48 liradan alınırken, 179,52 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 287,31 liradan alınırken 293,80 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 572,32’den alınırken 587,01 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1180,00 liradan alınıp 1192,00 liradan alıcı buluyor.









 


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