Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Çeyrek altın fiyatları 

Akın Güler

Dolar ve euro günbegün tarihi rekor kırıyor. DÜn Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) euro ve doların ateşini düşürmek için müdahalede bulundu ve zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Böylece 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına geçti. Kararla birlikte piyasalardan 6,4 milyar lira çekilecek. Fakat bu hamle de fayda etmedi. Dolar ve euro bugün yine tarihi seviyeye çıktı.Bugün bir ara 4.30 üzerine çıkan dolar, saat 15.05 sularında 4,2930'dan işlem görüyor. Euro ise 5,0985 seviyelerinde...180,33 liradan alınırken, 180,38 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 287,98 liradan alınırken 294,49 liradan satılıyor.Yarım altın da 574,17'den alınırken 588,99 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 1186,00 liradan alınıp 1198,00 liradan satılıyor.