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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Çeyrek altın fiyatları 

Son müdahaleler de fayda etmedi. Euro ve doların ateşi düşmüyor. Her geçen gün rekor kıran dolar ve euro bugün yine tarihi zirveyi gördü. Türk halkının vazgeçilmezi altın ise yatırımcısının güzünü güldürmeye devam ediyor.
 

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Çeyrek altın fiyatları 
Dolar ve euro günbegün tarihi rekor kırıyor. DÜn Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) euro ve doların ateşini düşürmek için müdahalede bulundu ve zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Böylece 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına geçti. Kararla birlikte piyasalardan 6,4 milyar lira çekilecek. Fakat bu hamle de fayda etmedi. Dolar ve euro bugün yine tarihi seviyeye çıktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bugün bir ara 4.30 üzerine çıkan dolar, saat 15.05 sularında 4,2930'dan işlem görüyor. Euro ise 5,0985 seviyelerinde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

180,33 liradan alınırken, 180,38 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 287,98 liradan alınırken 294,49 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 574,17'den alınırken 588,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1186,00 liradan alınıp 1198,00 liradan satılıyor.


 



 


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