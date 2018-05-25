Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Doları durdurmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan art arda hamleler geliyor. Bugün saat 09.30 sularında 4.80'i gören dolar Merkez Bankası'nın ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerini sabitlemesiyle birlikte dolar gerileyerek 10.30 itibarıyla 4,70 seviyelerinde... Euro ise 5,49 TL...





Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınırın ise 10 milyar dolar olarak belirlendiği de açıklandı.