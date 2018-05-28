Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Geçen hafta dolar 4,92 TL'yi görerek tarihi rekor kırmış, Merkez Bankası'nın art arda gelen hamleleriyle düşüşe geçmişti. Cuma günü 4,70 TL'den kapatan dolar, haftanın ilk gününe de düşüşle başladı ve saat 08.40 itibarıyla 6,67 TL seviyelerinde... Euro ise 5,48 TL...

Hatırlanacağı üzere TCMB, geç likidite penceresi faiz arttırımı, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarının 8 milyar dolara çıkarılması ve son olarak reeskont kredi tutarlarında kredinin vadesinde ödenmesi halinde kurun ihracatçılar için sabitlenmesi kararı almıştı.

SADELEŞME VURGUSU

Piyasalar gelişmeleri takip ederken Merkez Bankası, 7 Haziran'daki PPK toplantısı öncesinde sadeleştirme vurgusu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydetti.

Çetinkaya, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB 12 Ocak 2017'den beri haftalık repo ihalesi açmıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise ilave her yüzde 1 faiz artışının reel sektöre ilave 10.5 milyar TL yük getirdiğini söyledi.

Para va maliye politikalarına ilişkin ek tedbirlerin konulacağını bildiren Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bankacılık sistemi şoklara dayanıklı. Sorunlu krediler için yüzde 75 karşılık ayrılmış durumda. Yapılandırılan kredilerin toplam içindeki payı yüzde 4 civarında. Reel sektörün borçlarıyla ilgili devletin herhangi bir üslenmesi olmaz ancak özel sektöre prim vergi konusuyla ilgili olarak kamu sübvansiyonu oluşturulabilir.

Ayrıca Şimşek, para politikasının yapısal sorunları çözmeyeceğine değinerek, "Tepki fonksiyonu ve alternatifler arasında en iyi tercih gözetilerek karar veriliyor. Sık değişen koşullara göre sık tepki değişimlerine refere edilirse politika bozulur." dedi.