Dolar ne kadar oldu? Kaç lira? Neden yükseliyor?

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar, dün itibarıyla 4,92 TL'ye kadar çıktı. Dolardaki bu dalgalanma sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dolara müdahale geldi. Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltti. Bu gelişme sonrası dolar sert düşüş yaşandı ve 4,55 TL'ye geriledi. Fakat bugün dolardaki yükseliş devam etti. Saat 15.33 itibarıyla dolar 4,76 TL; euro ise 5,60 TL...

MERKEZ BANKASI 7 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Kurdaki aşırı oynaklık sonrasında olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın bundan sonraki ilk olağan toplantısı 7 Haziran'da olacak. Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da yeni bir adım gündeme gelebilir.

Uzmanlar, PPK'nın dün güçlü bir hamle yaptığını belirterek, buna karşın kur piyasasındaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti. PPK'nın 7 Haziran'da da bir toplantısının olduğunu anımsatan analistler, dünkü karar metninin, gelişmelere göre gereken adımların atılmaya devam edileceğine işaret ettiğini söyledi.

LONDRA'YA İKİNCİ ZİYARET: ŞİMŞEK VE ÇETİNKAYA YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ekonomi zirvesinin ardından, ekonomi bürokratları bir araya gelmiş ve Londra’ya gitmişlerdi.

Bu ziyaretin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geleceği duyuruldu.

Şimşek ve Çetinkaya, İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek.

Daha sonra İngiltere'ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla buluşacak.