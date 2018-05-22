Dolar ne kadar oldu? Neden yükseliyor?

Dolar günbegün daha da yükseliyor. Yaklaşık bir ay önce 4,10'den işlem gören dolar her geçen gün artarak bugün 4,63 seviyelerine kadar çıktı. Dün 4,57 ile günü kapatan dolar, 4,66'dan işlem görürken euro ise 4,48'e dayandı. Öte yandan doların neden sürekli yükseldiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Yeni haftaya ABD para birimi dünya genelinde değer kazanarak başladı. Hareketin temelde iki nedeni var. ABD-Çin dış ticaret savaşında Çin’in attığı geri adım ile uzlaşma sağlanması ve İtalya’da bugün kurulması beklenen hükümetin kamu açıklarını arttıracak programı. İtalya Avrupa’nın yumuşak karnı ve bu ülkede olası bir kötüye gidişin çözüm faturası Brüksel tarafından ödenemeyecek kadar ağır olur. Henüz ağıtlar yakılacak bir tablo olmasa da koalisyon kurmak üzere anlaşan iki marjinal partinin kapitalizme adapte olması zaman alacağa benziyor. Bu durum Euro’ya değer kaybettirince tahterevallinin karşı cephesi olan ABD doları değer kazanıyor. Bu işin dış görünümü" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Yurt içinde sadece dolar değil Euro ve Sterlin’de de tarihi rekorlar görüyoruz. Çünkü TL’de yaşanan kayıp diğer ülke para birimlerinin üzerinde. Dolar haftanın ilk işlemlerine gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 0,3 bize benzeyen gelişenlerde yüzde 0,4 ama ülkemizde yüzde 1,2 değer kazancı ile başladı."

10 YILLIK GETİRİ 3 HAFTADA 250 BAZ PUAN YÜKSELDİ

Gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz bıgün yüzde 15.22 seviyesini test etti. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi. Cuma günü spot kapanış yüzde 14.97 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 15.19 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanış yüzde 16.88 valörde son işlem yüzde 16.91 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.88 valörde son işlem yüzde 16.95 oldu.