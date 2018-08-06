Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Euro kaç lira? (6 Ağustos)
Son dönemlerin en çok konuşulan konusu döviz fiyatları... Uzun zamandır yükseliş eğiliminde olan dolar ve euro, Rahip Brunson kriziyle birlikte daha da arttı. Cuma gününü 5.08 TL ile kapatan dolar saat 13.14 itibarıyla 5,19 TL'yi gördü. Euro ise 6.00 TL'Den işlem görüyor.
Rahip Brunson krizinin etkileri devam ederken döviz fiyatları artmaya devam ediyor. Cuma gününü 5.08 TL ile kapatan dolar saat 13.14 itibarıyla 5,19 TL'yi gördü. Euro ise 6.00 TL'den işlem görüyor.
YAPTIRIM KRİZİ DEVAM EDİYOR
Doların yönü üzerinde ABD ile yaşanan 'yaptırım' krizi etkili oluyor.
ABD, cumartesi günü bazı Türk ürünlerine uyguladığı gümrüksüz ticaret hakkını değerlendirmeye aldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yargılanması süren ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson nedeniyle ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına aynı şekilde karşılık verileceğini ve ABD adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'de varsa mal varlıklarının dondurulması talimatı verdiğini açıkladı.