Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Euro kaç lira? (6 Ağustos) Son dönemlerin en çok konuşulan konusu döviz fiyatları... Uzun zamandır yükseliş eğiliminde olan dolar ve euro, Rahip Brunson kriziyle birlikte daha da arttı. Cuma gününü 5.08 TL ile kapatan dolar saat 13.14 itibarıyla 5,19 TL'yi gördü. Euro ise 6.00 TL'Den işlem görüyor.