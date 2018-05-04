Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Dolar rekor kırdı! Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru

Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş sürerken dolar/TL az önce 4,28 oldu.

04 Mayıs 2018, Cuma 12:01
Dolar rekor kırdı! Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar fiyatları... Türk Lirası'nda zayıf görünüm ve değer kayıpları devam ediyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle bir anda 4,17'den 4,23'e fırlayan ve rekor kıran dolar, biraz önce 4.28 seviyesini görerek bir zirve daha yaptı.
 

DOLARDA REKOR!


4,2496'a kadar çıkan dolar/TL, saat 11:55  itibariyle 4.28 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 5,10 oldu.

Özellikle S&P kararı, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ve dolardaki küresel güçlü seyir, TL'deki değer kaybında başrol oynuyor.

Küresel piyasalarda bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin doların yükselmesini sağlayıp sağlamayacağına çevrildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emekliye hem ikramiye hem zam!

Emekliye hem ikramiye hem zam!
Kamu yönetimi yeniden şekillendi

Kamu yönetimi yeniden şekillendi
Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı

Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı
Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'
Rusya'nın domates üretimi arttı

Rusya'nın domates üretimi arttı
4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Trafikte makas atanlara büyük ceza

Trafikte makas atanlara büyük ceza