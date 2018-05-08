Dolar rekora doymuyor

Küresel piyasalarda dolar
endeksi günlük yüzde 0.54 artışla 93.254 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, lira karşısında da kesintisiz yükselişle 4.3131
lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.
Euro
BIST100 HAZİRAN AYINDAN BU YANA İLK KEZ
da parite etkisiyle yükselerek 5.1201
liraya kadar yükseldi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı.
BIS100, haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 363 puandan geride bıraktı. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 14.01’i gördü.
Bütçe giderlerinin artmasına bağlı olarak Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisiyle, devlet tahvili faizlerinde yükseliş de sürüyor.
8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
DHA
Haber Merkezi