Dolar rekora doymuyor



BIST100 HAZİRAN AYINDAN BU YANA İLK KEZ

8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haber Merkezi

Küresel piyasalardaendeksi günlük yüzde 0.54 artışla 93.254 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, lira karşısında da kesintisiz yükselişlelira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.da parite etkisiyle yükselerekliraya kadar yükseldi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı.BIS100, haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 363 puandan geride bıraktı. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 14.01’i gördü.Bütçe giderlerinin artmasına bağlı olarak Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisiyle, devlet tahvili faizlerinde yükseliş de sürüyor.DHA