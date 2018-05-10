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Dolar/TL, 4,23'ün altına geriledi

Dolar/TL, ABD verilerinin ardından düşüşünü sürdürerek 4,23'ün altına geriledi

Dolar/TL, 4,23'ün altına geriledi
Güne düşüşle başlayan ve 4,25'in üzerinde dengelenen dolar/TL, öğleden sonra ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi sonucu 4,2283'e kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 16.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 4,2290 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 5,0505, sterlin/TL de yüzde 1,40 düşüşle 5,7265'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, bugün 93,16 seviyesini görse de ABD verileri sonrası önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 92,59'a kadar geriledi ve şu dakikalarda 92,65 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar/TL'de 4,2350'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA


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