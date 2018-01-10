Dolar ve euro fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Adem Özdoğan

belli oldu.soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 10 Ocakda geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşteDolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor?İşte dolar fiyatlarındaki son durum...Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel yeni yıla düşüş eğiliminde başlayan dolar/TL dün petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yönünü yukarı çevirmiş ve 3.77 TL seviyelerine kadar çıkmıştı.Bir bankanın döviz masası işlemcisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "TL'deki mevcut risklere bakarsak dünkü değer kaybı oldukça sınırlı ve gelişmekte olan ülke piyasaları genelinde iyimser seyir devam ediyor diyebiliriz. Petrol fiyatlarının son 3 aylık dönemde 55 dolardan 68 dolara çıkması TL açısından negatif. Bunun bir yansımasını yaşıyoruz. TL ile birlikte hareket eden para birimlerinde genel olarak emtia geliri olan ülkeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bu ülkeleri pozitif etkiliyor. TL'de ise tam tersi bir durum söz konusu öte yandan ABD ile gerilen ilişkiler ve dava süreci de piyasalarda yakından takip ediliyor" dedi.Bugüne bakıldığında dün kapanıştaki seviyelerin korunduğu görülüyor.Dolar saat 07.15 itibariyle 3.7670 TL'den işlem görürken, euro 4.4990 TL oldu.