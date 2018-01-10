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Dolar ve euro fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euroda düşüş devam ediyor.  Dolar ve euro fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatlarındaki düşüş hızla sürerken dolar yatırımcısı dolar fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru ne kadar oldu? 10 Ocak tarihli güncel dolar fiyatları haberimizde. İşte dolar ve euro satın almayı planlayanların ve dolar yatırımcısının merakla araştırdığı dolar fiyatları...

10 Ocak 2018, Çarşamba 08:04
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
10 Ocak Çarşamba günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 10 Ocak dolar fiyatları da geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...
 

DOLAR VE EURO NE KADAR?


Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel yeni yıla düşüş eğiliminde başlayan dolar/TL dün petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yönünü yukarı çevirmiş ve 3.77 TL seviyelerine kadar çıkmıştı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "TL'deki mevcut risklere bakarsak dünkü değer kaybı oldukça sınırlı ve gelişmekte olan ülke piyasaları genelinde iyimser seyir devam ediyor diyebiliriz. Petrol fiyatlarının son 3 aylık dönemde 55 dolardan 68 dolara çıkması TL açısından negatif. Bunun bir yansımasını yaşıyoruz. TL ile birlikte hareket eden para birimlerinde genel olarak emtia geliri olan ülkeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bu ülkeleri pozitif etkiliyor. TL'de ise tam tersi bir durum söz konusu öte yandan ABD ile gerilen ilişkiler ve dava süreci de piyasalarda yakından takip ediliyor" dedi.

Bugüne bakıldığında dün kapanıştaki seviyelerin korunduğu görülüyor.

Dolar saat 07.15 itibariyle 3.7670 TL'den işlem görürken, euro 4.4990 TL oldu.


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