Dolar ve euro fiyatlarında bugün 15 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

15 Ocak Pazartesi günü dolar fiyatları
belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu?
soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 15 Ocak dolar fiyatları
da geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşte dolar fiyatları ne kadar oldu?
Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar?
İşte dolar fiyatlarındaki son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün 90.39'a kadar gerileyerek Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
Endeks, saat 09:00'da 90,44'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/dolar 1.2225'den işlem gördü. Euro/TL 4.5880 ve dolar/TL ise 3.7510'dan işlem gördü.
Uzmanlar, yatırımcıların gelişmiş ülkelerdeki para politikasının sıkılaşma ihtimalini fiyatladığını belirtiyor. Ancak euro/dolar paritesinin çok hızlı yükseldiğini ifade eden uzmanlar düzeltmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde. Böyle bir durumda toparlanacak doların, TL üzerinde baskıya neden olabileceği ifade ediliyor.
Adem Özdoğan