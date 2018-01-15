Dolar ve euro fiyatlarında bugün 15 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Adem Özdoğan

belli oldu.soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 15 Ocakda geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşteDolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor?İşte dolar fiyatlarındaki son durum...Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün 90.39'a kadar gerileyerek Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.Endeks, saat 09:00'da 90,44'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/dolar 1.2225'den işlem gördü. Euro/TL 4.5880 ve dolar/TL ise 3.7510'dan işlem gördü.Uzmanlar, yatırımcıların gelişmiş ülkelerdeki para politikasının sıkılaşma ihtimalini fiyatladığını belirtiyor. Ancak euro/dolar paritesinin çok hızlı yükseldiğini ifade eden uzmanlar düzeltmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde. Böyle bir durumda toparlanacak doların, TL üzerinde baskıya neden olabileceği ifade ediliyor.