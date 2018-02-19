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Dolar ve euro fiyatlarında bugün 19 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)

19 Şubat 2018 Pazartesi günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor.  Bu dönemdeki düşüşte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...

Dolar ve euro fiyatlarında bugün 19 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)
ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının verdiği mesajların iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir sürece girildiği algısı yaratması ve tutuklu Alman gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması kararı Cuma günü TL'nin değer kazanmasını sağladı.

Doların küresel bazda değer kaybetmesinin desteğiyle aşağı hareketin gözlendiği dolar/TL, siyasi taraftaki olumlu gelişmelerin etkisiyle 3.75 TL seviyesinin altını gördü.
 

DOLAR VE EURO NE KADAR? 


Bu haftaya bakıldığında ise geçtiğimiz haftaki olumlu seyrin yeni güne de taşınmış olduğu görülüyor. Dolar kuru saat 07.00 itibariyle 3.7480 TL olurken, euro da 4.6570 TL seviyesinde bulunuyor.


GEÇEN HAFTANIN KAZANANI BORSA


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,57'lik kazançla 116.510,97 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.248,80 puanı, en yüksek ise 117.517,60 puanı gördü.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05'lik artışla 163,50 liraya çıkarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,11'lik yükselişle 1094 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro, kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 1,75'lik azalışla 3,7510 lira olurken, euro,nun satış fiyatı yüzde 0,36'lık düşüşle 4,6660 liraya geriledi.


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