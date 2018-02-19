Dolar ve euro fiyatlarında bugün 19 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)

19 Şubat 2018 Pazartesi günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. Bu dönemdeki düşüşte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...