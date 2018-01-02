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Dolar ve euro fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euroda dalgalı seyir devam ediyor.  Dolar ve euro fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar yükseliş hızla sürerken dolar yatırımcısı dolar fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru ne kadar oldu? 2 Ocak tarihli güncel dolar fiyatları haberimizde. İşte dolar ve euro satın almayı planlayanların ve dolar yatırımcısının merakla araştırdığı dolar fiyatları...

02 Ocak 2018, Salı 09:45
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
2 OcakSalı günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 2 Ocak dolar fiyatları da geçtiğimiz günlere oranla yükselişine devam ediyor. Bu dönemdeki yükselişte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...
 

DOLAR VE EURO NE KADAR?


Geçtiğimiz yıl yaptığı zirve yolculuğu ile adından sık sık söz ettiren dolar yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamıştı. Euonun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaşmıştı.

Dolar ve euro yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Yarınki enflasyon rakamlarını bekleyen piyasada yoğun bir haber akışı bulunmuyor.

Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.7840 TL'den el değiştirirken, euro 4.5470 TL oldu.
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