Dolar ve euro fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Adem Özdoğan

belli oldu.soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 2 Ocakda geçtiğimiz günlere oranla yükselişine devam ediyor. Bu dönemdeki yükselişteDolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor?İşte dolar fiyatlarındaki son durum...Geçtiğimiz yıl yaptığı zirve yolculuğu ile adından sık sık söz ettiren dolar yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamıştı. Euonun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaşmıştı.Dolar ve euro yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Yarınki enflasyon rakamlarını bekleyen piyasada yoğun bir haber akışı bulunmuyor.Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.7840 TL'den el değiştirirken, euro 4.5470 TL oldu.